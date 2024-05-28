Консоль XPG NIA будет поддерживать технологию отслеживания глаз EYEWEAR для более глубокого погружения в игры.

ADATA Technology вместе со своими брендами XPG и ADATA Industrial планирует представить на предстоящей выставке Computex 2024 много новинок в трёх различных категориях: «Вычисления с использованием искусственного интеллекта» (AI Computing), «Устойчивое развитие и инновации» (Sustainability and Innovation) и «Иммерсивная реальность» (Immersive Reality), — сообщает TechPowerUp.

Источник изображения: ADATA

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Пожалуй, среди перечисленных новинок особое внимание привлекают «первый в мире игровой ноутбук с искусственным интеллектом» и игровой портативный компьютер XPG NIA. Что касается ноутбуков, компания планирует представить мобильную рабочую станцию XPG DEFENDER WS L и ноутбук XPG XENIA 15G, ориентированный на разработчиков в области искусственного интеллекта. Последний планируют оснастить твердотельными накопителями объёмом до 24 ТБ, а также до 96 ГБ оперативной памяти. Об игровом портативном компьютере XPG NIA подробностей мало, компания отмечает, что устройство отличается отличной эргономикой и поддерживает технологию отслеживания EYEWEAR. Согласно сайту EYEWEAR, технология отслеживает положение головы и глаз пользователя с помощью веб-камеры для управления камерой в играх.

Источник изображения: ADATA

В числе других новинок категории «Вычисления с использованием искусственного интеллекта» разогнанная оперативная память DDR5 8000 R-DIMM, оперативная память LPCAMM2, карты памяти SD 8.0 Express со скоростью чтения и записи до 1700 и 1200 МБ/с соответственно, твердотельные накопители корпоративного класса ADATA Industrial с повышенным ресурсом.

Источник изображения: ADATA

В категории «Устойчивое развитие и инновации» компания покажет различные компоненты, произведённые с использованием переработанных материалов и экологичных производственных процессов. В частности, модули памяти XPG LANCER NEON RGB DDR5, твердотельные накопители PCIe Gen 5 Project NeonStorm с необычной системой охлаждения и LEGEND 970 PRO, а также PCIe Gen4 накопитель Project NeoCool. Далее по списку 2,5-дюймовый корпус для жёстких дисков и твердотельных накопителей EC600 на 85% изготовленный из переработанного пластика, Mid-Tower корпус XPG INVADER X, решения для охлаждения, включая системы XPG HYDRO и HURRICANE MAG, вентиляторы LEVANTE II AIO и VENTO 120 ARGB PWM.

Также на выставку привезут недавно выпущенные игровые клавиатуры SORCERER и SORCERER MINI, игровую гарнитуру PRECOG STUDIO, коврик для мыши FRONTLINE XL, полный ассортимент блоков питания XPG включая модель XPG SFX Platinum.