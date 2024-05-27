Доступны 240- и 360-мм системы с толщиной радиаторов 27 мм.

MONTECH выпустила в серии HyperFlow ARGB свои первые жидкостные системы охлаждения класса All-In-One (AIO), сообщает TechPowerUp. В серии представлены системы с алюминиевыми радиаторами типоразмера 240 и 360 мм, чёрного и белого цвета. Толщина радиаторов 27 мм отмечается, как одна из особенностей серии. Это однорядные радиаторы с плотностью оребрения 20 FPI (рёбер на дюйм), которые не занимают много места, подойдут для компактных сборок и при этом считаются производителем оптимальным выбором с точки зрения тепловой производительности.

Источник изображений: MONTECH

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Системы охлаждения поставляются со 120-мм вентиляторами Metal Pro 12. Эти вентиляторы работают в диапазоне скоростей 600…2200 об/мин, развивая воздушный поток до 76,2 CFM (кубических футов в минуту) при уровне шума до 29,1 дБ. Вентиляторы оснащаются 7-контактными коннекторами, в которых контакты для питания и управления скоростью вращения вентилятором объединены с контактами питания и управления ARGB подсветкой. Вентиляторы объединяются в цепочку, в комплект также выходит удлинитель-переходник на стандартные PWM и ARGB разъёмы. Моноблок с подсветкой оснащён насосом со скоростью вращения до 3100 об/мин.

Системы охлаждения совместимы с платформами Intel LGA 115x, 1200, 1700 и 20xx, а также AMD AM3, AM4 и AM5. За рубежом 240-мм версии стоят от 84,90 долларов США, 360-мм — от 95,90 долларов США.