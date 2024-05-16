Запуск новой линейки ожидается в этом году.

В Сети обнаружили ещё один процессор Intel из будущего мобильного семейства Lunar Lake, 8-ядерный Core Ultra 5 238V, сообщает VideoCardz со ссылкой на датамайнера, известного в Twitter под псевдонимом @InstLatx64. Процессоры серии Core Ultra 200V должны оснащаться встроенной памятью LPDDR5X-8533, конструкция получила название Memory on Package (MoP). На данный момент обнаружено две конфигурации, с 32 или 16 ГБ встроенной памяти, 238V получил больший объём, в отличие от модели 234V найденной ранее. Судя по найденным данным, и 238V и 234V получат интегрированную графику Battlemage с количеством ядер Xe, равным 7.

Источник изображения: Nat, Unsplash (отредактировано)

реклама

Помимо двух процессоров Intel Core Ultra 5 200V известно ещё о двух моделях Core Ultra 7, но без определённых наименований. Эти процессоры получат более производительную графику, наверняка, их частоты тоже будут выше. Пока известно только о 8-ядерных 8-поточных процессорах Lunar Lake с конфигурацией 4+4. Процессоры основаны на новейших архитектурах компании Lion Cove и Skymont в сочетании с новым ускорителем NPU для задач с применением искусственного интеллекта.

Источник изображения: VideoCardz

Процессоры Intel Lunar Lake относятся к серии Core Ultra 2-го поколения и предназначены для устройств с низким энергопотреблением 8…30 Вт. Серия процессоров Lunar Lake будет выпущена вместе с серией Arrow Lake, последнее будет нацелено на более мощный настольный и мобильный сегменты.