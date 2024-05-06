Двухкамерный корпус с семью комплектными вентиляторами.

Antec представила двухсекционный корпус C5 ARGB с панорамным обзором и поддержкой плат с обратным расположением разъёмов, сообщает TechPowerUp. Блок питания располагается в секции за материнской платой, что упрощает прокладку и подключение кабелей в подобных системах. Боковая и фронтальная стеклянные панели соединяются бесшовно за счёт скошенной кромки стекла.

Источник изображения: Antec

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Что ещё выделяет корпус среди конкурентов, так это семь комплектных 120-миллиметровых ARGB вентиляторов c контроллером для управления их скоростью вращения и подсветкой: по три вентилятора с реверсивной конструкцией установлено снизу и сбоку на вдув, один вентилятор установлен на задней панели на выдув. Всего в корпус можно установить до 10 вентиляторов.

Источник изображения: Antec

Корпус поддерживает установку 360-мм радиаторов жидкостных систем охлаждения снизу и сверху, 280-мм радиаторов сбоку. Максимальная высота процессорного кулера 160 мм, максимальная длина видеокарты 410 мм, блока питания — 240 мм. Корпус поддерживает установку двух 2,5-дюймовых накопителей и одного 3,5-дюймового.

Antec C5 ARGB доступен в чёрном и белом цвете, цены не уточняются.