Все три получили двойной BIOS с OC режимом.

Компания ASUS представила видеокарты AMD Radeon RX 7900 с двухвентиляторной системой охлаждения. В каталоге на сайте компании появилось три модели в серии Dual: RX 7900 XTX, XT и GRE. Модели XTX и XT имеют одинаковые размеры 323×147×58 миллиметров (мм) и оснащаются тремя 8-контактными разъёмами питания PCIe, GRE с двумя 8-контактными разъёмами питания меньше, её размеры 279,9×133,9×49,3 мм. Дизайн модели GRE тоже отличается, он проще, выполнен преимущественно в чёрном цвете, о наличии подсветки ничего не сообщается. Модели XTX и XT выглядят солиднее с серебристыми вставками, декорированными под металл, и небольшими RGB полосками, но в целом дизайн остаётся строгим.

ASUS Dual Radeon RX 7900 XTX и XT OC Edition. Источник изображения: ASUS

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В числе преимуществ моделей компания перечисляет вентиляторы Axial-tech с увеличенными лопастями и периферийным кольцом для повышения давления воздуха, режим 0 дБ, применение долговечных двойных шарикоподшипников, наличие бэкплейта, двойной BIOS с режимами для более тихой работы или повышения производительности, автоматизированный процесс производства с пайкой компонентов за один проход, фирменное программное обеспечение GPU Tweak III.

ASUS Dual Radeon RX 7900 GRE OC Edition. Источник изображения: ASUS

Все три новые модели в каталоге поставляются с заводским разгоном. В режиме OC буст-частота графического процессора ASUS Dual Radeon RX 7900 XTX OC достигает 2615 мегагерц (МГц), а Dual Radeon RX 7900 XT OC — 2535 МГц. У варианта Dual Radeon RX 7900 GRE OC буст-частота повышена до 2366 МГц.