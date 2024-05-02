PCIe Express через кабели, чуть быстрее, чем OCuLink.

PCI-SIG представила спецификации CopperLink, кабелей следующего поколения на базе PCI Express 5.0 и 6.0, сообщает VideoCardz. Эти кабели предназначены для современных устройств хранения, систем искусственного интеллекта и другого применения в сегменте центров обработки данных. Хотя стандарт не ориентирован на потребительский сегмент, не исключено, что компании будут использовать его в устройствах потребительского уровня, также, как OCuLink, разработка которого прекратилась в 2021 году.

Ryutaro Uozumi, Unsplash

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На данный момент спецификации CopperLink рассчитаны на скорость передачи сигналов до 32 и 64 ГТ/с в зависимости от типа кабеля. Ожидается, что с дальнейшим развитием стандартов и появлением оптических кабелей пропускная способность увеличится — рабочая группа уже работает над спецификациями PCIe 7.0 со скоростью 128 ГТ/с.

Источник изображения: PCI-SIG

Существует два типа кабелей CopperLink. Внутренний неэкранированный кабель с разъёмом SNIA SFF-TA-1016 предназначен для соединения материнской платы с различными устройствами или соединения различных чипов. Внешний кабель с разъёмом SNIA SFF-TA-1032 в первую очередь предназначен для соединения хранилищ данных и серверов, возможно создание кабелей длиной до 2 метров. Другим применением может быть подключение ускорителей вычислений и т.п.

OCuLink потребовалось много лет, чтобы найти своё применение за пределами серверного сегмента, однако в конечном итоге он набрал популярность в устройствах потребительского класса. Учитывая это, можно предположить, что внедрение CopprLink в потребительском сегменте пойдёт быстрее.