Доступны модели размерами 120- и 140-мм.

Corsair выпустила новую линейку вентиляторов RS MAX толщиной 30 миллиметров (мм), сообщает OC3D. В линейке доступны 120- и 140-миллиметровые модели, все они используют магнитные подшипники Magnetic Dome, в числе преимуществ которых производитель отмечает низкий уровень шума и увеличенный ресурс.

Источник изображения: Corsair

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В сравнении со стандартными вентиляторами толщиной 25 мм, вентиляторы с увеличенной толщиной обладают более высокой подачей и/или более высоким статическим давлением при той же скорости вращения. Либо достигают тех же показателей при меньшей скорости вращения, позволяя снизить шум от системы. Так, для Corsair RS120 MAX заявлена подача до 72 кубических футов в минуту (CFM) при скорости вращения до 2000 оборотов в минуту (об/мин) и давлении до 4,2 миллиметров водяного столба. Для RS140 MAX эти же характеристики 104 CFM, 1600 об/мин, 2,4 мм вод ст. Уровень шума достигает 29,5 и 31 децибел для 120- и 140-мм моделей соответственно.

Что касается цен, в американском магазине Corsair за один RS120 MAX просят 34,99 доллара США, за один RS140 MAX — 39,99 долларов. Доступен тройной комплект RS120 MAX по цене 94,99 долларов и двойной RS140 MAX по цене 74,99 долларов.