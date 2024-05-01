В частности, серверные решения, по результатам первых тестов, выглядят великолепно.

Во время отчёта о доходах генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) сообщила, что компания уже предлагает своим партнёрам образцы процессоров на базе архитектуры Zen5 следующего поколения, включая процессоры EPYC семейства Turin и Ryzen семейства Strix, передаёт Wccftech. Стенограмму телеконференции опубликовал ресурс The Motley Fool.

Источник изображения: Nassim Allia, Unsplash

реклама

AMD, похоже, делает большую ставку на центры обработки данных в 2024 году, ускоряя свои планы по процессорам EPYC и графическим ускорителям Instinct. Начиная с процессоров AMD EPYC Turin, это семейство станет первой линейкой EPYC с совершенно новыми ядрами Zen5. По результатам первых тестов, решения выглядят великолепно, утверждают в компании. Процессоры значительно быстрее и эффективнее предшественников, что поможет компании увеличить долю на серверном рынке — количество разрабатываемых партнёрами AMD платформ с процессорами Turin выросло на 30%, по сравнению с прошлым поколением. Кроме того, процессорами Turin можно будет обновить существующие серверы на платформах SP5 и SP6 с процессорами EPYC 4-го поколения.

Переходя к потребительским решениям, AMD говорит об APU Ryzen семейства Strix, как о следующем важном шаге в своих планах на рынке AI-PC. Гибридные процессоры Strix станут очень важным продуктом для компании в премиальном сегменте рынка, предлагая сочетание ядер Zen5, интегрированной графики RDNA 3+ и производительного нейронного сопроцессора XDNA2. Заявлено, что производительность новых NPU в три раза выше, чем тех, что встроены в существующие APU Ryzen семейства Hawk Point.

Что касается продаж и доходов, серверный сегмент лидировал, демонстрируя сильный рост как по процессорам EPYC, так и по графическим ускорителям Instinct. Серия Instinct MI300 стала самым быстрорастущим продуктом в истории AMD с продажами на более чем 1 миллиард долларов менее чем за два квартала. Лиза Су подтвердила разработку новых модификаций ускорителей MI300 и совершенно новых MI400 следующего поколения. В игровом сегменте наблюдался большой спад и в следующем квартале нет предпосылок к улучшению, даже наоборот.

AMD планирует выступить на выставке Computex 2024 в начале июня, где, как ожидается, появятся подробности о будущих новинках в потребительском сегменте.