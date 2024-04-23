В сегменте систем хранения данных цены растут по всем направлениям.

Seagate предупредила своих клиентов о повышении цен на жёсткие диски, сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на TrendForce. В сегменте систем хранения данных цены растут по всем направлениям и неделей ранее аналогичное уведомление своим клиентам отправила Western Digital, отмечают специалисты.

Источник изображения: Denny Müller, Unsplash

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Основными причинами роста цен называют высокий спрос при ограниченных производственных мощностях и инфляцию. Компания также предупреждает, что в предстоящих кварталах цены продолжат расти. Кроме этого, производители систем хранения данных уже несколько месяцев жалуются на сокращение производства флэш-памяти NAND, в частности, из-за перебоев в поставках и бума искусственного интеллекта.

Тем, кто планирует приобрести новые жёсткие диски или твердотельные накопители, специалисты рекомендуют делать это как можно скорее. Лучшее время для этого было в прошлом году, теперь цены заметно выросли, но они продолжат расти и лучше поторопиться с покупкой, пока на рынке всё ещё можно найти интересные предложения.