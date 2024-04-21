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Moleculo
Показан редкий прототип GeForce GTX 2070 с 2176 CUDA ядрами
В конечном итоге видеокарта получила более производительный GPU, а для всех новинок с RT ядрами создали бренд RTX.

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Источник изображения: Vishal Bansal, Unsplash

Редкий инженерный образец GeForce GTX 2070, имеющий на 128 ядер CUDA меньше, чем стандартная RTX 2070, был показан Twitter (заблокирован в РФ) блогером Jiacheng Liu @unnatural__log.

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Решение внедрить бренд RTX компания NVIDIA приняла уже после того, как появились первых прототипы видеокарт с RT ядрами, объясняют в Tom’s Hardware.

Источник изображения: @unnatural__log, Twitter (заблокирован в РФ)

Владелец прототипа рассказал о результатах своих экспериментов. Так, выяснилось, что прототип использует тот же графический процессор TU106-400A-A1, что и RTX 2070, однако изначально в нём было включено 2176 ядер CUDA. Видеокарту удалось прошить BIOS от стандартной RTX 2070, увеличив мощность. Вольтмод и разгон позволил добиться 95% производительности оригинальной RTX 2070.

Источник изображения: @unnatural__log, Twitter (заблокирован в РФ)

Вероятно, NVIDIA изначально рассматривала меньшее количество ядер для RTX 2070, однако в конечном счёте видеокарта получила 2304 CUDA, а вариант GPU с 2176 ядрами позже появился в RTX 2060 Super.

#nvidia #видеокарты
Источник: tomshardware.com
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