У них больше CUDA ядер и, судя по всему, больше памяти, чем у стандартных вариантов.

На вторичном рынке заметили нестандартные варианты ускорителей вычислений NVIDIA A100 с PCIe интерфейсом, они предлагают на 15% больше CUDA ядер и больше памяти, сообщает Wccftech. Такие варианты можно найти на китайской торговой площадке Goofish и на eBay, некоторые из них были произведены ещё в 2020 году.

Источник изображения: Vishal Bansal, Unsplash

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В соответствии с официальными спецификациями графический процессор NVIDIA A100 PCIe предлагает 6912 FP32 CUDA ядер, а у найденных вариантов 7936 FP32 CUDA. Кроме этого, похоже, что эти модели предлагают больше памяти: стандартные A100 PCIe оснащаются до 80 гигабайт (ГБ) памяти HBM2e, в данном случае присутствует 96 ГБ памяти, как у моделей в формате SXM.

Вычислительная производительность карты оценивается в 20 терафлопс на операциях одинарной точности и 10 терафлопс на операциях двойной точности.

Нестандартный вариант A100, найденный на торговой площадке Goofish.

Источник изображения: Goofish и Wccftech

Откуда появились эти нестандартные варианты, неизвестно, возможно, ускорители были произведены на заказ, поэтому их спецификации отличаются от стандартных, либо это прототипы, которые не утвердили для массового производства. За один такой ускоритель на вторичном рынке просят до 20 000 долларов США.

На одном из фото видно, что карта оснащена тремя 8-контактными разъёмами питания, а массивный графический процессор скрыт под тепло-распределителем вместе с чипами памяти HBM2.