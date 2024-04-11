Текущая линейка основана на 5-нм.

Согласно информации от аналитического агентства TrendForce, компания AMD готовится к презентации обновлённой серии ускорителей вычислений, которая получит название Instinct MI350, сообщает Tom’s Hardware.

Источник изображения: Nat, Unsplash (отредактировано)

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Новой серии приписывают переход на 4-нм техпроцесс TSMC, который является улучшенной версией 5-нм, используемого для производства графических процессоров ускорителей текущей линейки MI300.

Источник изображения: TrendForce

Ранее технический директор AMD Марк Пейпермастер (Mark Papermaster) в одном из интервью анонсировал подготовку ускорителей Instinct MI300 с обновлённой конфигурацией памяти. Текущая серия включает модели MI300A и MI300X со 128 и 192 ГБ памяти HBM3 соответственно. AMD могла бы перейти на HBM3E для увеличения пропускной способности, считают специалисты. При этом переход на более совершенный техпроцесс даст возможность повысить вычислительную производительность и/или эффективность, а всё это в совокупности — позволит усилить конкурентоспособность с новыми ускорителями NVIDIA H200.