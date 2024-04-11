Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Moleculo
Обновлённые ускорители вычислений AMD Instinct MI350 могут использовать 4-нм техпроцесс
Текущая линейка основана на 5-нм.

реклама

Согласно информации от аналитического агентства TrendForce, компания AMD готовится к презентации обновлённой серии ускорителей вычислений, которая получит название Instinct MI350, сообщает Tom’s Hardware.

Источник изображения: Nat, Unsplash (отредактировано)

реклама

Новой серии приписывают переход на 4-нм техпроцесс TSMC, который является улучшенной версией 5-нм, используемого для производства графических процессоров ускорителей текущей линейки MI300.

Источник изображения: TrendForce

Ранее технический директор AMD Марк Пейпермастер (Mark Papermaster) в одном из интервью анонсировал подготовку ускорителей Instinct MI300 с обновлённой конфигурацией памяти. Текущая серия включает модели MI300A и MI300X со 128 и 192 ГБ памяти HBM3 соответственно. AMD могла бы перейти на HBM3E для увеличения пропускной способности, считают специалисты. При этом переход на более совершенный техпроцесс даст возможность повысить вычислительную производительность и/или эффективность, а всё это в совокупности — позволит усилить конкурентоспособность с новыми ускорителями NVIDIA H200.

#amd #ускорители вычислений #amd instinct
Источник: tomshardware.com
+
Написать комментарий (0)
Процессоры AMD для ПК следующего поколения Zen 5 были замечены в последних драйверах от ASUS
Сроки поставок ИИ-ускорителей Nvidia H100 сократились до минимальных за все время
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Житель Запорожья записал прямой прилет ракеты "Искандер" по складу тяжелых БПЛА ВСУ
1
Из Германии уходит известный производитель бензопил Stihl
14
Специалисты не рекомендуют слепо доверять общественным точкам Wi-Fi
+
В сети появились кадры с российским ОБТ Т-72 с защитой от дронов-камикадзе
3
Выход обновленного УАЗ Патриот с новым дизайном и дизельным мотором перенесли на 2025 год
5
США обещают не допустить разработки Россией новых энергетических проектов
2
Apple смогла увеличить свою долю на рынке ПК в первом квартале 2024 года
+
Скрытая опция на телефонах Samsung позволяет безвозвратно удалять файлы за один раз
+
Microsoft объявляет о создании нового центра искусственного интеллекта в Великобритании
+
Гибриды BYD с системой DM-i пятого поколения смогут проезжать без дозаправки и зарядки по 2000 км
+
Отечественный ситком "Букины" в 2006 году "предсказал" присоединение новых территорий к РФ
2
Раскрыт дизайн смартфона iQOO Z9 Turbo
1
«Газпром» купил 134 000 лицензий «Ред ОС» и окончательно откажется от американской Windows
7
Предмет добавленный Call of Duty: Modern Warfare 3 вызывает опасения у геймеров из-за цены в $80
+
Белый дом ответил на заявления РФ о спонсировании терактов фирмой, связанной с Байденом
3
Появились кадры применения российского танка "Черепаха", основанного на Т-72
1
Рынок микроэлектроники РФ будет расти двузначными темпами и достигнет 780 млрд руб через 7 лет
6
GamerTech представила перчатки с подогревом Magma Glove для профессиональных геймеров
+
Исследователи улучшили конструкцию лопасти ветрогенератора по образцу крыльев кондора
1
Смартфон Samsung Galaxy S24 Ultra выдержал падение с высоты 4000 метров
3

Популярные статьи

Если ASML прекратит ТО и ремонт литографов, они могут вернуться обратно в Нидерланды — заявили в КНР
13
Почему я не буду покупать себе RTX 5090
182
Обзор Windows 11 24H2 LTSC — почти идеальная ОС для современных ПК, если бы не пара нюансов
58
Собираю почти идеальный игровой компьютер за 140 000 р, который будет тянуть все игры ещё 4 года
229
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
132
Почему после нескольких лет использования в игровом ПК сразу двух SSD я оставил только один
83
WS: Румыния и Польша расширяют военные базы и готовятся занять Западную Украину
8
Мультивселенная может быть намного, намного больше и сложнее, чем мы можем себе представить
5
Обзор ноутбука ASUS Zenbook DUO (UX8406)
4
Борьба за холод и уникальное тестирование трёх мобильных процессоров на ноутбуке Dell Studio 1535
7

Сейчас обсуждают

Red Red
13:00
щас начнется, бублик научился провокации устраивать....
Почему в 2024 году не стоит покупать монитор с разрешением 4К, и какие видеокарты подобрать под 2К
Артём Ермаков
12:59
Не надо ставить её до анонса, вы бесплатные бетатестеры. Винда собирает данные с вас о пользовании этой версией уже сегодня
Обзор Windows 11 24H2 LTSC — почти идеальная ОС для современных ПК, если бы не пара нюансов
Вадим (Nvidia Hater)
12:57
чего я подтверждаю,только то что ты полное чмо и вдруг 4060-я у тебя норма с 8-ю гигами а 6600 -нет.Свое длсс в очкозасунь ,сто раз говорил уже.,что монитор у тебя кал -тоже говорил.потому то и крот т...
Почему я не буду покупать себе RTX 5090
Мамбет Иванов
12:57
4к - бессовестный прогрев гоев, FHD хватит всем
Почему в 2024 году не стоит покупать монитор с разрешением 4К, и какие видеокарты подобрать под 2К
Чаtо - Боt
12:56
Ура! От всей души поздравляю с этим событием граждан России и Белоруссии.
Пуск первой тяжёлой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома «Восточный» прошёл успешно
Kasyan
12:56
А новые самолеты на базе МиГ-29 и МиГ-31 они не хотят создать?! Сколько уже уши прожужали с МиГ-41, при этом они не могут довести до МиГ-35.
Россия планирует разработать новый истребитель на базе самолетов МиГ-23 и МиГ-27
Мамбет Иванов
12:56
старые тайтды в 4к на 1050ти могут быть только порно джипеги
Почему в 2024 году не стоит покупать монитор с разрешением 4К, и какие видеокарты подобрать под 2К
Red Red
12:56
а уважаемый человек, Чимбал, глубоко ты подлизнул.... Зачем же так унижатся.... что ты там нам написал чмошник, поплакал в передник подкулачников, боевой гена крокодил и чебурашка в пакете, тебе сколь...
Новости разработки Chimbalix Linux - продолжаем исправлять проблемы
ev_rus
12:56
Да на Амд любые новые игровые технологии говно, ты сам же это и подтверждаешь, дурик.
Почему я не буду покупать себе RTX 5090
UzBas
12:55
Температуры все в зеленой зоне, включая проц, vrm и память. 500Гб - ну что валялось без дела. Что то целенаправленно покупать - нет нужды.
Почему после нескольких лет использования в игровом ПК сразу двух SSD я оставил только один
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем