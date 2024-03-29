Похоже, это самый слабый процессор в линейке.

В декабре прошлого года Intel представила семейство процессоров Meteor Lake из одиннадцати моделей мощностью от 9 до 28 Вт. Оказывается, за время с момента релиза Intel незаметно выпустила новую модель, которая не упоминалась в презентационных материалах, она появилась на сайте компании, сообщает VideoCardz.

Источник изображения: Michael Dziedzic, Unsplash (отредактировано)

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Intel Core Ultra 5 115U является одной из новинок, на сегодняшний день именно этот процессор замыкает семейство Meteor Lake. Процессор получил 8-ядерную конфигурацию 2P+4E+2LP — это первый процессор серии с четырьмя E-ядрами, все остальные модели предлагали по 8 ядер этого типа.

Источник изображения: Intel

Интегрированную графику тоже сильно урезали, в ней осталось только 3 ядра Xe-Core. Нейронный блок NPU для ускорения рабочих нагрузок с искусственным интеллектом остался на месте и, вероятно, работает с той же скоростью, что и в старших моделях.

Устройств с Intel Core Ultra 5 115U в продаже пока не замечено, но процессор недавно оставил след в Geekbench, что может указывать на их разработку.