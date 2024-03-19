Может и пригодится, но затея сомнительная.

На китайской торговой площадке Xianyu был замечен необычный адаптер, который позволяет устанавливать графические ускорители форм-фактора SXM в разъёмы PCIe как и обычные видеокарты, сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на находку Twitter (заблокирован в РФ) блогера @I_Leak_VN.

Источник изображения: Xianyu, @I_Leak_VN в Twitter (заблокирован в РФ)

реклама

Адаптер предназначен для версии SXM5, которую используют ускорители NVIDIA H100 семейства Hopper. Подробностей о работе адаптера в объявлении продавца нет, но описание намекает, что это вообще может быть экспериментальное устройство, статистики о работе которого ещё нет. На момент появление первых новостей, адаптер продавался по цене около 16 долларов США, но первоначальная цена была более чем в 4 раза выше.

Специалисты считают полезность такого адаптера сомнительной, поскольку NVIDIA продаёт свои ускорители как в SXM версиях, так и в версиях с интерфейсом PCIe. Возможно, такая плата может пригодиться в условиях высокого спроса на ускорители, когда PCIe версии недоступны для заказа, но есть SXM версии, однако установка на подобную плату дорогостоящего ускорителя кажется рискованной затеей.