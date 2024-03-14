С вентилятором и тепловой трубкой.

Thermaltake представила систему охлаждения MS-1 для твердотельных накопителей M.2 формата 2280, сообщает TechPowerUp. Конструкция состоит из алюминиевого радиатора, тепловой трубки, небольшого вентилятора и металлического основания. Тепловая трубка проходит в основании радиатора, что позволяет равномерно распределять тепло от чипов памяти и контроллера по всей площади.

Источник изображения: Thermaltake

реклама

В комплект Thermaltake MS-1 входят две термопрокладки, одна из которых предназначена для установки между радиатором и накопителем, а другая между накопителем и основанием. Установленный на радиаторе вентилятор вращается со скоростью до 8000 об/мин, создавая поток воздуха 0,44 кубических футов в минуту (CFM) при статическом давлении 1,6 мм вод. ст. и уровне шума 16 дБ. Для вентилятора заявлена наработка на отказ 60000 часов.

Источник изображения: Thermaltake

Общие размеры системы охлаждения составляют 74×23×17,9 мм, конструкция разрабатывалась с прицелом на максимальную совместимость и в большинстве случаев не должна создавать помех окружающим компонентам.

Источник изображения: Thermaltake

Основание крепится к радиатору посредством четырёх винтов, также, судя по изображению, вентилятор крепится к радиатору с помощью двух винтов, а значит его можно демонтировать при необходимости. Цена остаётся неизвестной.