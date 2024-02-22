Не исключено, что анонсируют новые Zen 5 процессоры.

Генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) выступит на Computex 2024 со вступительным докладом 3 июня, перед открытием выставки, сообщает VideoCardz со ссылкой на программу мероприятия, основная часть которого пройдёт с 4 по 7 июня. Запланированы выступления представителей Qualcomm, Intel, MediaTek, NXP, SuperMicro, Delta и других компаний.

Источник изображения: Brian Jones, Unsplash (отредактировано)

реклама

Не исключено, что на Computex 2024 будут сделаны анонсы нового оборудования, пожалуй, выставка для этого является лучшим моментом перед полноценным осенними и зимними презентациями. Например, в 2022 году AMD анонсировала на выставке серию процессоров Ryzen 6000 PRO, APU для недорогих ноутбуков под названием Mendocino, новую Smart технологию, несколько ноутбуков, разработанных по программе AMD Advantage, кульминацией был анонс платформы AM5, архитектуры Zen 4 и серии процессоров Ryzen 7000 перед их выпуском в сентябре.

Подтверждено, что процессоры AMD Zen 5 представят в этом году, так что определённо стоит ожидать интересных новостей на Computex 2024.