Будет ли увеличен срок гарантии и на другие OLED мониторы, пока неизвестно.

Недавно компания MSI объявила о расширении гарантии на свои новейшие игровые OLED-мониторы до трёх лет, причём гарантия будет покрывать случаи выгорания. Эта новость последовала за сообщениями о том, что ASUS вводит двухлетнюю гарантию на всю серию своих игровых мониторов ROG OLED. Похоже, теперь ASUS тоже расширяет гарантию до трёх лет, но пока не на все модели.

Как сообщает VideoCardz, только один монитор из текущей линейки, насчитывающей пять OLED моделей, получил трёхлетнюю гарантию. Неясно, будет ли та же гарантия распространяться на другие модели позже. Новые условия распространяются на ROG PG32UCDM — монитор премиум класса для энтузиастов, одно из самых дорогих предложений ASUS на сегодняшний день. Монитор ещё не выпущен, но на страницах некоторых интернет магазинов доступен для предварительного заказа по цене 1500 евро.

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ROG PG32UCDM — это 32-дюймовый монитор QD-OLED с разрешением 4K и частотой обновления 240 Гц. Он имеет сертификат DisplayHDR 400 True Black и цветовой охват 99% DCI-P3.