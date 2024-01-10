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Moleculo
Acer представила четыре видеокарты Radeon RX 7000 в исполнениях Predator BiFrost и Nitro
Старшая модель Acer Predator BiFrost AMD Radeon RX 7800 XT OC получила крупную систему охлаждения с испарительной камерой.

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В 2022 году компания Acer вышла на рынок дискретных видеокарт для компьютеров, представив видеокарты Intel Arc серии A в фирменном дизайне. Наиболее интересной оказалась Predator BiFrost Arc A770, сочетающая в системе охлаждения центробежный и осевой вентиляторы. Экзотическая конструкция оказалась достаточно эффективной. Со временем стало известно о намерениях Acer выпустить видеокарты AMD и NVIDIA, компания продолжает реализовывать свои планы и представила на выставке CES 2024 четыре видеокарты из серии AMD Radeon RX 7000.

  • Acer Predator BiFrost AMD Radeon RX 7800 XT OC (от 549,99 USD / 599 EUR)
  • Acer Nitro AMD Radeon RX 7800 XT OC (от 509,99 USD / 579 EUR)
  • Acer Nitro AMD Radeon RX 7700 XT OC (от 459,99 USD / 519 EUR)
  • Acer Nitro AMD Radeon RX 7600 XT OC

Predator BiFrost AMD Radeon RX 7800 XT OC. Источник изображения: Acer

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Самая производительная из представленных — видеокарта Acer Predator BiFrost AMD Radeon RX 7800 XT OC. Она оснащена крупной системой охлаждения с испарительной камерой и тремя вентиляторами Predator FrostBlade 3.0, которые отличаются наличием периферийного кольца для создания направленного потока воздуха. Размеры видеокарты 281,9×117,9×61,4 мм, она занимает три слота расширения. Для дополнительного питания предусмотрены два 8-контактных разъёма PCIe. Приставка OC в названии указывает на заводской разгон, игровая частота повышена до 2254 МГц, а максимальная — до 2565 МГц.

Nitro AMD Radeon RX 7700 XT OC. Источник изображения: Acer

Видеокарты Acer Nitro AMD Radeon RX 7800 XT OC и Nitro AMD Radeon RX 7700 XT оснащены системой охлаждения с двумя вентиляторами. Размеры конструкции 279×129,62×50,42 мм, в толщину видеокарты занимают 2,5 слота расширения. Игровая частота Nitro Radeon RX 7700 увеличена до 2276 МГц, максимальная до 2599 МГц. У Nitro Radeon RX 7800 частоты достигают 2254 МГц и 2565 МГц соответственно.

Nitro AMD Radeon RX 7600 XT OC. Источник изображения: Acer

Самая младшая модель из представленных, Acer Nitro AMD Radeon RX 7600 XT OC, тоже получила охлаждение с двумя вентиляторами и 2,5-слотовую конструкцию. Габариты карты ещё меньше, чем у старших моделей, 268×111,2×40,1 мм, а вот частоты — самые высокие. Игровая частота повышена до 2539 МГц, а максимальная до 2810 МГц.

Все карты выполнены в строгом, но стильном дизайне в чёрном цвете с красными акцентами. Подробной информации о наличии у карт подсветки не приводится, только у Acer Predator BiFrost AMD Radeon RX 7800 XT OC на изображениях виден светящийся логотип. Все карта оснащены одним HDMI 2.1 и тремя портами DisplayPort 2.1.

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За рубежом начало продаж ожидается в первом квартале.

#amd #видеокарты #acer #radeon rx 7000
Источник: news.acer.com
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