Не на всех материнских платах.

Syed Ali, Unsplash

Похоже, что грядущие APU AMD Ryzen 8000G (Hawk Point) могут обеспечить поддержку USB4 на некоторых материнских платах AM5. Об этом говорят авторы тайваньского ресурса Benchlife, предполагая, что такие производители, как Gigabyte, могут выпустить материнские платы для реализации этой поддержки. В настоящее время платформа AMD AM5 поддерживает только USB 3.2 Gen2, поэтому, если слухи подтвердятся, это будет значительным обновлением.

Источник отмечает, что в обновлениях BIOS, которые Gigabyte уже выпустила для материнских плат AM5, кроме поддержки новых APU перечислены улучшения в отношении возможностей подключения. Потенциально, это и может подразумевать поддержку USB4, хотя официально это не подтверждает ни Gigabyte, ни AMD. Специалисты подозревают, что одной из плат Gigabyte с поддержкой USB4 может стать AORUS B650E ELITE X AX ICE.

реклама

В Wccftech также напоминают, что вопросы о производстве компонентов, необходимых для поддержки USB4 на платформе AM5, могли быть решены во время деловой поездки генерального директора Лизы Су (Lisa Su) на Тайвань месяцами ранее.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Поддержка USB4 в материнских платах AM5 станет приятным дополнением для пользователей, которым нужна большая скорость и универсальность в вопросе подключения внешних устройств.