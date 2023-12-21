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Moleculo
KIOXIA выпускает первую в мире карту MicroSD ёмкостью 2 ТБ
Компания использовала ряд собственных разработок, включая фирменный контроллер и BiCS 3D флэш-память.

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KIOXIA представила карту памяти Exceria Plus G2 MicroSDXC ёмкостью 2 ТБ. Хотя спецификация MicroSD технически поддерживает ёмкость до 2 ТБ включительно уже более десяти лет, до текущего момента ни один производитель не выпустил подобный продукт — KIOXIA становится первой компанией, предложившей MicroSD карты на 2 ТБ, пишет ресурс OC3D. Для этого компания использовала ряд собственных разработок, включая фирменный контроллер и BiCS 3D флэш-память.

Источник: KIOXIA

В своих новейших картах Exceria Plus G2 компания KIOXIA сумела разместить шестнадцать терабитных кристаллов флэш-памяти друг на друге, сохранив при этом допустимую толщину MicroSD 0,8 мм. Сообщается, что накопитель предлагает скорость чтения до 100 МБ/с и записи до 90 МБ/с, соответствуя спецификациям UHS Speed Class 3 (U3), Application Class 1 (A1) и Video Speed Class 30 (V30).

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Огромная ёмкость и высокая скорость делает эту карту памяти идеальным выбором для экшн-камер. С учётом роста популярности портативных игровых консолей и мобильных игр, карта памяти может заинтересовать владельцев таких устройств, как ASUS ROG Ally или Steam Deck, владельцев игровых смартфонов, а также смартфонов с продвинутыми камерами.

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MicroSD Exceria Plus G2 ожидают в продаже в начале 2024 года.

Источники
KIOXIA
OC3D
#kioxia #microsd #карты памяти
Источник: overclock3d.net
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