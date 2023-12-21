Одновременно на экране помещается до 20 виджетов.

G.SKILL представила WigiDash — настраиваемую универсальную панель управления для ПК, сообщает TechPowerUp. Устройство оснащено 7-дюймовым сенсорным экраном с разрешением 1024×600 для одновременного отображения до 20 различных виджетов сеткой 5×4. Каждый из виджетов можно настроить по-разному, основные варианты — это выполнение простого действия или комбинации действий, макроса, отображение информации, диагностической или какой-либо другой. Примеры показаны на опубликованных снимках, включая снимок интерфейса фирменного ПО WigiDash Manager для настройки.

В одном случае показан широкий ассортимент виджетов с календарём и погодой, кнопками управления воспроизведением мультимедиа, системной информацией, ярлыками, папками и макросами. В другом случае на экране показан большой ассортимент системных виджетов, а в интерфейсе фирменного ПО видны возможности настройки, включая цвет, шрифт, анимации, сочетания клавиш.

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Для отображения информации о состоянии системы поддерживается интеграция с такими программами, как HWiNFO и AIDA64. Также в ПО доступна настройка правил и триггеров для автоматизации различных действий, загрузка, выгрузка профилей и многое другое.

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В США устройство будет доступно по цене 129,99 долларов.