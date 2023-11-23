Обновление совсем незначительное.

Как сообщалось накануне, на китайских торговых площадках стали появляться заблокированные для разгона настольные процессоры Intel Core 14-го поколения, которые официально ещё не представили. Последними находками стали различные модели Core i5, сегодня появился тест одной из них в CPU-Z, сообщает VideoCardz со ссылкой на Twitter (заблокирован в РФ) инсайдера @wxnod.

На снимке CPU-Z основные характеристики и результаты Core i5-14400F, утверждает ресурс. Конфигурация ядер не изменилась относительно 13400F, процессор по-прежнему предлагает сочетание 6 производительных ядер с 4 эффективными, в общей совокупности 10 ядер и 16 потоков. Что касается рабочих частот, пиком для протестированного экземпляра был показатель 4,7 ГГц — это на 100 МГц выше максимальной частоты 13400F. Обновление выглядит незначительным и результаты тестов подтверждают это.

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Процессор набрал 765,5 баллов во встроенном одноядерном тесте CPU-Z и 6730 баллов в многоядерном. По подсчётам VideoCardz, прибавка относительно предшественника составляет 4,9% и 2,1% соответственно.