Большой ЖК-дисплей и фирменные вентиляторы UNI FAN SL-INF.

Компания Asetek, хорошо известная как OEM-производитель жидкостных систем охлаждения класса всё в одном, объявила о новом партнёре — компании LIAN LI. Asetek и LIAN LI совместно разработали системы охлаждения Galahad II LCD на основе самой передовой на сегодняшний день технологии Asetek Gen8, сообщает TechPowerUp. Системы доступны в чёрном и белом цвете, с радиаторами типоразмером 280 мм и 360 мм. Немало внимания на моноблоке с насосом привлекает крупный 2,88-дюймовый ЖК-экран с разрешением 480×480 пикселей. Он может отображать не только картинки и системную информацию, но и различные видео нарезки владельца. Фирменное программное обеспечение L-Connect 3 предлагает множество функций, в частности, запись, загрузку и редактирование видеороликов.

Новое решение Asetek Gen8 обеспечивает выигрыш в температуре до 2°C на 100 Вт, по сравнению с решениями Gen7. В числе преимуществ нового поколения компания отмечает новый насос с трёхфазным двигателем, производительность которого выросла, а шум стал меньше. В целом вся система была доработана для более тихой работы. Увеличился диаметр трубок, внутренних каналов, каналов в насосе, разработана новая охлаждающая пластина, улучшен теплообменник, сопротивление которого воздушному потоку снизилось. Системы охлаждения LIAN LI Galahad II LCD комплектуются фирменными ARGB вентиляторами UNI FAN SL-INF с последовательным подключением. Соединение трубок выполнено под углом 45 градусов, при этом их можно вращать на 360 градусов, что повышает удобство установки.

реклама



