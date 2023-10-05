Продажи 32 и 64 ГБ комплектов начнутся в октябре.

Компания v-color Technology анонсировала пополнение серии оперативной памяти Manta XSky комплектами DDR5-5600 и 5800 со сверхнизкой задержкой CL26 общим объёмом 32 и 64 ГБ, сообщает Wccftech. Компания заявляет, что представленные спецификации на данный момент не имеют аналогов. Память появится в продаже к середине октября, будут доступны следующие комплекты с подсветкой и без неё:

32 ГБ (2×16 ГБ) DDR5-5600 CL26-36-36-76 1,4 В

32 ГБ (2×16 ГБ) DDR5-5800 CL26-36-36-76 1,4 В

64 ГБ (2×32 ГБ) DDR5-5600 CL26-36-36-76 1,4 В

DDR5 память v-color Manta XSky разделена на несколько подсерий для платформ Intel и AMD, также существует отдельная категория, сертифицированная для материнских плат ASUS ROG и платформы Intel. Серия охватывает комплекты со скоростью от 5600 до 7200 МТ/с, модули оснащаются гладкими теплораспределителями в чёрном, белом и серебристом цвете. Также компания выпускает заглушки для пустующих слотов DIMM, дизайн которых повторяет дизайн модулей.