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Moleculo
V-color выпускает комплекты памяти DDR5-5600 и 5800 со сверхнизкой задержкой CL26
Продажи 32 и 64 ГБ комплектов начнутся в октябре.

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Источник: v-color Technology и Wccftech

Компания v-color Technology анонсировала пополнение серии оперативной памяти Manta XSky комплектами DDR5-5600 и 5800 со сверхнизкой задержкой CL26 общим объёмом 32 и 64 ГБ, сообщает Wccftech. Компания заявляет, что представленные спецификации на данный момент не имеют аналогов. Память появится в продаже к середине октября, будут доступны следующие комплекты с подсветкой и без неё:

  • 32 ГБ (2×16 ГБ) DDR5-5600 CL26-36-36-76 1,4 В
  • 32 ГБ (2×16 ГБ) DDR5-5800 CL26-36-36-76 1,4 В
  • 64 ГБ (2×32 ГБ) DDR5-5600 CL26-36-36-76 1,4 В
Источник: v-color Technology и Wccftech

DDR5 память v-color Manta XSky разделена на несколько подсерий для платформ Intel и AMD, также существует отдельная категория, сертифицированная для материнских плат ASUS ROG и платформы Intel. Серия охватывает комплекты со скоростью от 5600 до 7200 МТ/с, модули оснащаются гладкими теплораспределителями в чёрном, белом и серебристом цвете. Также компания выпускает заглушки для пустующих слотов DIMM, дизайн которых повторяет дизайн модулей.

#ddr5 #оперативная память #v-color technology
Источник: wccftech.com
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