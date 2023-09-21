Драйвер поддерживает игры Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Warhaven, Witchfire и Party Animals.

Timothy Dykes, Unsplash

NVIDIA выпустила WHQL графический драйвер GeForce Game Ready 537.42, включив в него поддержку новой технологии DLSS 3.5 с реконструкцией лучей (Ray Reconstruction) и новых игр. Реконструкция лучей будет работать на всех видеокартах GeForce RTX, не только новейшей серии RTX 40 Ada Lovelace, но и RTX 20-, 30-й серии Turing и Ampere. Реконструкция лучей использует шумоподавление на базе нейросетей, обученных на большом объёме данных, что даёт более качественный результат, по сравнению с традиционными шумоподавителями, настраиваемыми вручную, объясняет TechPowerUp. Тени и отражения в играх, использующих реконструкцию лучей с DLSS, должны выглядеть более реалистично. Технология NVIDIA DLSS 3.5 доступна в Overdrive режиме трассировки лучей Cyberpunk 2077 и в игре Chaos Vantage.

Драйвер поддерживает игры Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Warhaven, Witchfire и Party Animals. Warhaven и Party Animals находятся в списке новых игр с поддержкой технологий NVIDIA Reflex и DLSS, в Warhaven есть DLSS 3, а в для Party Animals реализована поддержка DLSS 2. Также драйвер устраняет несколько проблем при работе с графическим движком Octane Render: шейдеры пересечений вызывают снижение производительности; непоследовательное поведение и неработающие клавиши движения при использовании TLAS с numKeys=2.

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Новые данные о производительности видеокарт GeForce RTX 40 с DLSS 3.5 в Cyberpunk 2077 удивляют, так компания заявляет о приросте частоты кадров более 3 и 4 раз. В разрешении 4K на максимальных настройках с трассировкой пути Overdrive Mode не хватает даже GeForce RTX 4090, видеокарта выдаёт около 24 кадров, но стоит включить DLSS 3.5 в режиме «Производительность», как средний фреймрейт возрастает до 102, чудеса. Включение DLSS 3.5 в разрешении 2K для RTX 4090 увеличит частоту кадров примерно в 2,8 раза, а в 1080p — в 2,4 раза.