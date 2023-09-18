Замечены подготовительные изменения.

Windows 11 в этом году ожидает обновление 23H2, официально дата выпуска неизвестна, но специалисты Windows Latest считают, что анонс состоится в этом месяце. Утверждается, что Microsoft в обновлении KB5030509 незаметно внесла изменения, напрямую связанные с настройкой «Получать последние обновления, как только они станут доступны». Настройка при активации позволяет получать ранний доступ к крупным обновлениям. В последний раз аналогичные изменения в операционной системе наблюдались за месяц до выхода обновления Moment 3.

В настоящее время переключатель не работает, но внесённые изменения являются подготовительными для перехода на Windows 11 23H2, когда она станет доступна. Microsoft уже начала добавлять новые функции Windows 11 23H2, но пакет активации, необходимый для их включения, ещё не готов. Со ссылкой на источники в Windows Latest утверждают, что анонсировать Windows 11 собираются 21 сентября. В таком случае можно ожидать, что в октябре новая версия выйдет за пределы программы предварительной оценки, а в ноябре станет доступна на основном канале.