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SAPPHIRE представила совершенно новую линейку видеокарт PURE к выходу Radeon RX 7800/7700 XT
Также Radeon RX 7800/7700 XT от SAPPHIRE будут доступны в линейках NITRO+ и PULSE.

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Источник: SAPPHIRE Technology

SAPPHIRE Technology представила свои версии видеокарт AMD Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT с совершенно новой линейкой SAPPHIRE PURE в белом цвете с серыми акцентами. Видеокарты в линейке PURE оснащаются фирменной системой охлаждения SAPPHIRE Tri-X с композитными тепловыми трубками, вентиляторами с лопастями Angular Velocity Fan Blades, которые разработаны для создания двойного потока воздуха с повышенным давлением, и двойными шарикоподшипниками для увеличения срока службы. Печатная плата в линейке PURE оснащается 14-фазной подсистемой питания, полимерно-алюминиевыми конденсаторами и предохранителями в цепи внешнего разъёма питания. В оформлении карты также выделяется логотип SAPPHIRE с красной светодиодной подсветкой. Модели относительно компактные, по толщине занимают 2,5 слота расширения, а в длину — 320 мм.

Источник: SAPPHIRE Technology

Флагманские модели SAPPHIRE NITRO+ оборудованы новейшей системой охлаждения с темя вентиляторами Tri-X и стильным промышленным дизайном, подсветкой SAPPHIRE PANTHEON, оптимизированным радиатором и композитными тепловыми трубками. Для этой модели также заявлены вентиляторы Angular Velocity с двойным шарикоподшипником, 14-фазная схема питания. Используется 14-слойная печатная плата. Производитель уделяет внимание применению в конструкции рамы из холоднокатаной стали, которая образует прочную и жёсткую структуру вместе с металлической задней панелью, а также участвует в охлаждении VRM и эффективно рассеивают тепло благодаря наличию рёбер. Карты занимают три слота расширения и 320 мм в длину.

Источник: SAPPHIRE Technology

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Самыми доступными являются компактные и стильные варианты SAPPHIRE PULSE, выполненные в классическом дизайне линейки. Модели получили охлаждение SAPPHIRE Dual-X с двумя вентиляторами Angular Velocity, композитные тепловые трубки и жёсткую структуру.

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Источник: sapphirenation.net
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