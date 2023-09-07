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Появился предполагаемый список процессоров из будущей линейки Intel Core 14-го поколения
Похоже, процессоры опять могут использовать кристаллы B0, H0 и C0.

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Jeremy Bezanger, Unsplash

Уже не секрет, что новая линейка настольных процессоров Intel Core 14-го поколения станет обновлением (Refresh) существующих Raptor Lake-S. Тем не менее, подробности остаются неизвестными, включая полную номенклатуру линейки, инсайдеры называли ожидаемые характеристики только разблокированных моделей. Недавно появилась дополнительная информация, Twitter (заблокирован в РФ) блогер, коллекционер оборудования @yuuki_ans опубликовал список известных ему предсерийных образцов новых процессоров, сообщает Tom’s Hardware, в список вошли модели начиная от нового «гиперпня» Intel 300 до флагманского Intel Core i9-14900K. Блогер уже удалил своё сообщение, но специалисты Tom’s Hardware подробно изучили список, отметив некоторые несостыковки, так что стоит относиться ко всем этим данным скептически.

Intel Core i9-14900K получит конфигурацию 8P+16E, а Core i7-14700K — 8P+12E. Кроме модели K и в том и в другом случае ожидаются модификации KF, 65-ваттные F и обычная версии, 35-ваттная T. Базовый TDP разблокированных моделей составит 125 Вт, процессоры получат по 36 МБ кэш-памяти 3-го уровня. Что странно, блогер приписывает процессорам поддержку памяти DDR5-5600 и это противоречит предыдущим прогнозам о поддержке более быстрой DDR5-6400 «из коробки».

Источник: Tom's Hardware

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Intel Core i7-14700K получит новую конфигурацию 8P+12E и будет доступен в тех же модификациях, что и флагман. Объём кэш-памяти 3-го уровня в этой категории 33 МБ. Далее, Core i5-14600K должен получить конфигурацию 6P+8E, кроме K перечисляются модификации KF, T и базовая. Теперь, пожалуй, самое интересное: процессорам Core i9, i7 и i5 начиная от модели 14600 приписывают кристалл B0, т.е. новый кристалл Raptor Lake со всеми его преимуществами, включая увеличенный кэш P-ядер, а вот остальным процессорам классом ниже снова приписывают кристаллы H0 и C0, которые использовались ещё для Core 12-го поколения Alder Lake. Как и в текущем поколении исключением может стать Core i5-14400/F, для него возможно применение как B0, так и C0 кристаллов. Более того, инсайдер назвал образцы Core i5-14400 с разной конфигурацией ядер, B0 с конфигурацией 6P+4E, C0 с конфигурацией 6P+8E, что тоже странно и может быть ошибкой.

В остальном никаких сюрпризов не ожидается, у многих процессоров конфигурации ядер остаются прежними, частоты вырастут у всех моделей линейки, Core i3 остаются 4-ядерными и 8-поточными, якобы всё также будут использовать кристалл H0, как и новый 2-ядерный Intel 300, который должен прийти на замену Pentium G7400. Intel 300 ожидается в базовой 46-ваттной конфигурации и 35-ваттной версии T.

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#intel #процессоры #raptor lake-s refresh #intel core 14
Источник: tomshardware.com
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