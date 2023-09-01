Впервые такой кулер заметили в Японии.

Пока энтузиасты ждут новых процессоров Intel Core 14-го поколения для настольной платформы LGA 1700, компания Noctua уже подготовилась к следующим процессорам семейства Arrow Lake-S для платформы LGA 1851, которую ожидают не ранее второй половины 2024 года. Хотя оба разъёма похожи, высота от печатной платы до крышки теплораспределителя процессора в случае LGA 1851 будет немного больше, а значит возможна неполная совместимость существующих креплений. Если для новой платформы заявлена высота в диапазоне 6,83…7,49 мм, то для LGA 1700 это 6,73…7,4 мм. Однако Noctua уже поставляет совместимые с новой платформой кулеры, первый был замечен в Японии и это модель NH-U12A, сообщает VideoCardz со ссылкой на японский сайт Akiba PC Hotline, который опубликовал фотографию кулера из новой партии.

Одна из фотографии демонстрирует коробку нового образца от Noctua NH-U12A, на ней перечислены совместимые сокеты, где и присутствует Intel LGA 1851. Также японский ресурс опубликовал фотографию инструкции, из которой становится понятно, что для LGA 1700 и LGA 1851 использует один и тот же монтажный комплект, включая одинаковые проставки.

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Есть надежда, что монтажные комплекты Noctua для LGA 1700 уже совместимы с будущим сокетом, но на момент написания компания ещё не высказывалась по этому поводу и не обновляла базу данных совместимости на официальном сайте, так что пока точно утверждать ничего нельзя.