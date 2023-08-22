В конструкции используются четыре трубки с прямым контактом.

Компания Thermalright выпустила процессорный кулер Assassin Spirit 120 PLUS V2 башенной конструкции, сообщает Guru3D. Это новый вариант представленного ранее Assassin Spirit 120 V2, который, судя по всему, отличается лишь комплектом поставки, предлагая сразу два 120-мм вентилятора, а не один. Если сравнивать новинки с предшественниками, оригинальными моделями без приставки V2, то можно заметить, что они стали легче при тех же габаритах радиатора, однако теоретическая тепловая производительность кулера находится на довольно высоком уровне — в диапазоне 105…235 Вт.

Традиционный 120-мм охлаждающий вентилятор, расположенный сзади, был заменён на новую версию с обратными лопастями. Конструкция радиатора всё также включает четыре 6-мм тепловые трубки, но в новых моделях это более современные антигравитационные трубки 4-го поколения. В основании трубки контактируют с крышкой процессора напрямую, тепло-распределительной подошвы конструкция Assassin Spirit 120 PLUS V2 не предусматривает.

реклама

Оба вентилятора вращаются со скоростью до 1500 об/мин, создавая давление 1,53 мм вод ст. Максимальный уровень шума, достигает 25,6 дБ, а вот поток отличается, у фронтального вентилятора это 66,17 кубических футов в минуту (CFM), а у заднего с обратными лопастями — 58 CFM. В высоту кулер занимает 154 мм, в комплект входит крепление для платформ Intel LGA 1700, LGA 1200, LGA 115x и AMD AM5 и AM4.