Сам портативный ПК будет основан на APU AMD Ryzen Z1.

belva bramantoro, Unsplash

Похоже, компания Lenovo имеет серьёзные планы на рынок портативных игровых компьютеров и готовит устройство, которое может объединить лучшие черты всех решений на рынке, при этом предлагая ряд эксклюзивных возможностей. Накануне в Windows Report опубликовали рендеры предполагаемой консоли Legion Go, сегодня у ресурса уже больше сведений. Утверждается, что Lenovo готовит очки дополненной реальности, которые будут совместимы с Legion Go, а в основу консоли всё-таки ляжет специализированный APU от компании AMD, Ryzen Z1, который впервые дебютировал в ASUS ROG Ally, передаёт TechPowerUp.

На рынке дополненной реальности есть несколько предложений, но ни одно из них не предлагает идеального сочетания возможностей и удобства использования, чтобы стать массовым. Возможно, Lenovo изменит это. Боле того, источники Windows Report ожидают появление не только очков, компания якобы готовит вместе с Legion Go целую игровую экосистему. На рендерах, опубликованных ресурсом, видно, что консоль получила съёмные контроллеры, а в числе элементов управления есть трекпад и даже колесико на обратной стороне.

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Что касается чипа, в Windows Report указывают на 8-ядерный 16-поточный AMD Ryzen Z1, т.е. версию Extreme, которая также оснащается интегрированной графикой Radeon 780M. Графика основана на архитектуре RDNA 3 и включает 12 вычислительных блоков Compute Units (CU).

Сроки выхода Lenovo Legion Go, как и точные технические характеристики, остаются неизвестными. Специалисты полагают, что устройство могут показать на выставке IFA 2023, которая пройдёт с 1 по 5 сентября.