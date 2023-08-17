Ими можно будет занять пустующие слоты DIMM.

Компания v-color Technology объявила о доступности новых комплектов оперативной памяти MANTA XPrism RGB DDR5 48 ГБ (2×24 ГБ) в конфигурации SCC 2+2 с середины августа, ожидаются комплекты со скоростью от 6200 до 6600 МТ/с. Как заверяет компания, для производства используют только чипы SK Hynix, а для достижения заявленной частоты достаточно активировать встроенный Intel XMP 3.0 профиль, передаёт VideoCardz.

А что такое SCC 2+2? Это означает, что в комплекте с двумя модулями памяти идут ещё и два муляжа, которые внешне полностью повторяют оригинальные модули. Зачем? Чтобы установить муляжи в свободные слоты DIMM, если таковые останутся. Чаще всего в потребительских системах пользователи стараются использовать два модуля памяти, даже если на плате присутствует четыре слота DIMM. В такой конфигурации стабильность работы выше и можно добиться лучших показателей при разгоне. Но два пустующих слота выглядят неприглядно, особенно, если внешний вид сборки не на последнем месте. Тут и придут на помощь муляжи RGB Filler Kit, они устанавливаются в свободные слоты и будут сиять подсветкой, как и настоящие модули.

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Что касается подсветки и дизайна, каждый модуль и муляж оснащаются тепло-распределителями в верхней части которых находится RGB полоса. Как отмечает v-color, продуманное расположение светодиодов и резная поверхность для рассеивания света выглядят привлекательно и добавляют нотку изысканности. Подсветка настраивается и синхронизируется, поддерживая материнские платы ведущих брендов, таких как ASUS, GIGABYTE, MSI и ASROCK. Комплекты доступны в трёх различных цветовых вариантах: черном, белом и серебристом.