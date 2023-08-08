Популярная модель получает вдвое больше видеопамяти.

На китайских торговых площадках можно найти довольно много различных нестандартных видеокарт и другого оборудования от малоизвестных или вовсе неизвестных производителей. На этот раз внимание энтузиастов привлекла 16-гиговая версия AMD Radeon RX 580 (2048SP) от Kinology, которая появилась на площадке JD.com, сообщает VideoCardz со ссылкой на пользователя Twitter (заблокирован в РФ) @realVictor_M. Бренд или компания Kinology неизвестна и не является официально признанным партнёром AMD, объясняют специалисты.

Стандартная конфигурация памяти у потребительских видеокарт Polaris была ограничена 8 ГБ, в данном случае установлено 16 ГБ. Такой объём мог предложить только ускоритель AMD Instinct MI6, оборудованный таким же графическим процессором. Что ещё интересно, похоже, что для работы видеокарты не требуется модифицированный драйвер – на снимках в объявлении карта работает с WHQL выпуском 23.5.2. Есть оценка производительности в китайском бенчмарке Ludashi, в соответствии с которой объём памяти не помог карте опередить GTX 1060 6 ГБ.

реклама

Видеокарту предлагают по цене 599 юаней, что может заинтересовать энтузиастов и тех, кому нужна дешёвая карта с 16 ГБ видеопамяти.