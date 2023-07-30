Работает с потребительскими видеокартами на Windows и Linux.

Abdullah Abid, Unsplash

На неделе AMD выпустила HIP SDK — набор инструментов, включающий API и язык программирования HIP для выполнения вычислений на графических процессорах. HIP SDK входит в состав открытой программной платформы ROCm, но если последняя преимущественно ориентирована на серверные решения для высокопроизводительных вычислений и искусственного интеллекта, то HIP предназначена для настольных приложений с ускорением на GPU, например, для 3D моделирования.

Одной из самых интересных возможностей HIP SDK является конвертация кода приложений, написанных под NVIDIA CUDA. Разработчики смогут конвертировать код таких приложений в код C++ и запускать на видеокартах Radeon, более того, AMD предлагает инструменты, которые позволят создать унифицированные приложение, работающее как с видеокартами NVIDIA, так и AMD. Процесс не должен быть сложным, поскольку CUDA основана на C++, но задачи по оптимизации кода всё равно лягут на плечи разработчика.

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Потребительские решения есть в списке поддерживаемых HIP SDK. В списке совместимости Blender для HIP перечислены следующие решения: Radeon VII, Radeon RX серий Vega, 5000, 6000, 7000, Radeon Pro серии W6000 и Radeon Pro WX 9100. Однако, список совместимости в документации ROCm на момент написания не перечисляет все решения из этих серий, совместимость может быть не полной, но AMD продолжает расширять поддержку. Для работы HIP потребуются свежие драйверы: Radeon Software 21.12.1, Radeon PRO Software 21.Q4 или новее для Windows, Radeon Software 22.10 или новее для Linux.