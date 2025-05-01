Компания Gearbox объявила, что релиз Borderlands 4 состоится 12 сентября 2025 года.

Студия Gearbox совместно с игровым подразделением Sony представили новую порцию материалов по ожидаемой игре Borderlands 4 в ходе специальной презентации State of Play. Мероприятие продемонстрировало около 20 минут игрового процесса и раскрыло ряд важных деталей.

Действие игры разворачивается на новой планете — Кайрос. Геймплей сосредоточится вокруг борьбы с диктатурой таинственного лидера, именуемого Хранителем Времени. Игрокам предстоит исследовать различные регионы мира, объединяя усилия с союзниками, чтобы сместить правителя.

Borderlands 4 предложит игрокам выбор из четырех персонажей, каждый из которых имеет три уникальные ветки развития пассивных навыков. Система прокачки обещает стать самой глубокой среди всех частей франшизы. Кооперативная игра также поддерживается, позволяя проходить сюжет вместе с друзьями.

Кроме того, в проекте появится усовершенствованная система экипировки. Новые типы предметов включают особые ячейки для гранат, тяжелого вооружения и аксессуаров. Особенность легендарных предметов — значительно возросшая редкость и ценность, что стимулирует игроков активно заниматься фармингом уникальных ресурсов. Специальные задания позволят многократно повторять некоторые уровни ради добычи лучшего лута.

Релиз Borderlands 4 состоится 12 сентября 2025 года — на девять дней раньше, чем планировалось изначально.

Также можно посмотреть ролик на YouTube по ссылке на источник материала ниже.