Если твердотельные накопители не используются в течение длительного времени, это может привести к потере данных. Даже на новых дисках происходит частичная потеря информации.

YouTube-канал HTWingNut, известный своими необычными тестами оборудования, провел любопытный эксперимент с целью выяснить, насколько долго данные остаются целыми на SSD-накопителях при полном отсутствии электропитания. Результаты оказались весьма интересными и заставляющими задуматься пользователей о надежности хранения данных на устройствах флэш-памяти.

Для исследования были выбраны четыре SSD-модели Leven JS-600 объемом по 128 Гб каждый. Из них два накопителя были совершенно новыми, а остальные два использовались активно и обладали значительным износом, превысившим ресурс производителя примерно в пять раз (объем перезаписи составил около 280 ТБ против заявленных производителем 60 ТБ).

Эксперимент предполагал ежегодную проверку целостности данных, сохранённых на каждом устройстве. Спустя первый год никакого заметного ухудшения качества данных обнаружено не было. Однако спустя два года картина кардинально изменилась.

Даже на новых накопителях начали проявляться признаки деградации:

Проверка целостности данных заметно замедлилась.

Утилита CrystalDiskInfo зафиксировала резкое повышение числа восстановленных блоков данных посредством технологии коррекции ошибок (ECC Recovered).

Но наиболее тревожная ситуация сложилась именно с теми накопителями, которые изначально отличались высоким уровнем износа:

Наблюдалось заметное падение скорости чтения/записи.

Тестирование контрольных сумм обнаружило повреждения некоторых файлов.

Программа Hard Disk Sentinel отметила появление поврежденных секторов на одном из дисков: три сектора из десяти тысяч оказались повреждёнными.

Еще одна утилита — CrystalDiskInfo — выявила целых двенадцать сбойных секторов на одной из единиц.

Тем не менее автор эксперимента намерен продолжать исследование дальше, поскольку главная цель заключается в изучении поведения накопителей через три года полного отключения от сети.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

Эксперимент демонстрирует очевидный факт: длительное хранение данных на SSD действительно оказывает влияние на качество и скорость обработки информации. Несмотря на общее хорошее состояние накопителей на первом этапе, постепенное ухудшение показателей становится ощутимым уже после двухлетнего периода нахождения без подачи энергии.

Рекомендации экспертов заключаются в регулярном обновлении данных и резервировании важной информации на нескольких источниках, особенно если планируется длительное хранение. Такой подход позволит избежать неожиданных потерь данных вследствие естественного старения SSD-накопителей.