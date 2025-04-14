Китай является крупнейшим поставщиком тяжёлых редкоземельных металлов и производит 90% редкоземельных магнитов в мире. Эти материалы имеют ключевое значение для производства ИИ-серверов, электромобилей, беспилотных летательных аппаратов и авиационных двигателей.

Китай временно остановил поставку шести видов тяжелых редкоземельных металлов и соответствующих магнитов, широко используемых в электронной промышленности, автомобильной индустрии и оборонных технологиях. Официально запрет вступил в силу с начала апреля, однако реальная блокировка экспорта произошла лишь сейчас.

Решение китайских властей означает, что теперь экспорт указанных ресурсов возможен только по специальным лицензиям, процедура оформления которых пока окончательно не разработана. Многие грузоотправители столкнулись с проблемами оформления документов в крупнейших морских портах КНР, что фактически привело к временной блокаде экспорта важных комплектующих.

Китайская Народная Республика традиционно контролирует подавляющую долю мировых запасов тяжелых редкоземельных металлов (около 99%) и производит значительную часть редкоземельных магнитов (до 90%). Эти ресурсы являются ключевыми компонентами в изготовлении микросхем, электродвигателей, оптико-электронных приборов и многих других устройств высокой сложности.

Зависимость от китайского сырья особенно заметна в западных странах. Например, в США единственным источником редкоземельных минералов служит рудник Mountain Pass, принадлежащий австралийско-китайскому консорциуму MP Materials. Но переработка и выпуск конечной продукции, такой как магниты, пока там не организованы.

Многие азиатские производители, переживавшие кризис десятилетней давности, создали значительные запасы редкоземельного сырья, способные обеспечить работу производств на протяжении целого года. Американским же компаниям такое поведение несвойственно, поскольку хранение дорогостоящих запасов ведет к замораживанию капитала.

Кроме того, некоторые китайские порты продолжают пропускать грузы с оговоренными условиями — продукция должна содержать строго контролируемое количество веществ, признанных правительством опасными для национального интереса. Другие порты начали требовать дополнительные лабораторные подтверждения состава товара перед оформлением отправки.

Особенностью нынешней ситуации стало распространение ограничений не только на американские предприятия, но и на компании третьих стран, таких как Япония и Германия. Хотя такая практика официально противоречит правилам Всемирной торговой организации, администрация Пекина настаивает на своем праве контролировать потоки стратегических ресурсов ради защиты собственных экономических интересов.

Приостановка поставок практически не отразилась на китайской экономике, зато сильно нарушила работу зарубежных предприятий, работающих в секторах передовых технологий и машиностроения.