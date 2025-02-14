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Базовое TDP процессоров Intel Core Ultra 300 Panther Lake составит 25 Вт, а в режиме PL2 — 64 Вт
Линейка процессоров Intel Core Ultra 300 должна быть представлена к концу текущего года.

Специализированный ресурс Videocardz, опираясь на представленную инсайдером под псевдонимом Jaykihn информацию, опубликовал новые данные о предстоящей линейке мобильных процессоров Intel Core Ultra 300, известных под кодовым именем Panther Lake.

Согласно источнику, семейство Panther Lake будет включать три класса продуктов. Флагманские модели для высокопроизводительных ноутбуков будут представлены серией Panther Lake-HX. Эти процессоры получат максимальную конфигурацию ядер 4 + 8 + 4, где первые четыре ядра являются высокопроизводительными P-Cores, восемь — энергоэффективными E-Cores, а последние четыре — графическими ядрами Xe3. Базовая мощность потребления (PL1) этих чипов составит 25 Вт, тогда как максимальная кратковременная нагрузка (PL2) достигнет отметки в 64 Вт.

Процессоры серии Panther Lake-H предложат конфигурацию 4 + 8 + 12, где 12 — это количество графических ядер. Их базовый уровень энергопотребления (TDP) также зафиксирован на уровне 25 Вт. Однако пиковая производительность (PL2) будет варьироваться в зависимости от настроек BIOS. В режиме Performance она может достигать 64 Вт, а в режиме Baseline — до 55 Вт.

Энергоэффективные чипы Panther Lake-U, ориентированные на ультрабуки, будут иметь конфигурацию 4 + 0 + 4 (четыре высокопроизводительных ядра и четыре графических ядра Xe3 без поддержки E-Cores) и аналогичные показатели TDP при работе с профилем Performance. Если же выбрать базовый профиль Intel, то эти показатели снизятся до 15 Вт и 35 Вт соответственно.

Серия Panther Lake обещает стать разнообразной линейкой мобильных процессоров, подходящих для самых разных сценариев использования, начиная от мощных игровых устройств и заканчивая тонкими и легкими ноутбуками с длительным временем автономной работы.

#intel #panther lake #tdp процессоров #core ultra 300
Источник: videocardz.com
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