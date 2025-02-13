HKEPC также сообщили о результатах тестирования Radeon RX 9070 XT во встроенном бенчмарке приключенческого экшена Monster Hunter Wilds. В разрешении 1080р и на максимальных настройках графики карта выдаёт более 200 кадров в секунду.





Журналисты китайского ресурса HKEPC опубликовали эксклюзивные данные о предстоящем выпуске новой высокопроизводительной видеокарты от компании AMD — Radeon RX 9070 XT. Скриншоты утилиты GPU-Z, предоставленные источниками издания, раскрывают ключевые характеристики устройства.

Согласно утечке, новом устройстве будет оснащаться 4096 потоковыми процессорами, 256 текстурными блоками (TMU) и 64 конвейерами растровых операций (ROP). Базовая тактовая частота графического процессора будет составлять 2570 МГц, , а максимальная частота в режиме разгона — 3100 МГц.

В новом графическом ускорителе будет установлено 16 гигабайт памяти GDDR6, которая работает с шиной 256 бит. Это позволяет достичь пропускной способности до 664,6 гигабайт в секунду при скорости передачи данных 20 гигабит в секунду. Radeon RX 9070 XT будет поддерживать интерфейс PCIe 5.0 x16, что обеспечит высокую скорость обмена данными.

Кроме того, издание HKEPC представило результаты тестирования новинки в популярном игровом проекте Monster Hunter Wilds. Встроенный бенчмарк игры показал достаточно высокие результаты: карта способна выдавать свыше 200 FPS в разрешении 1080p с высокими настройками графики. Однако стоит отметить, что на представленных скриншотах не уточняется, были ли задействованы технологии масштабирования изображения и генерации кадров, такие как FSR или DLSS.

Эти предварительные данные позволяют предположить, что новая модель станет серьезным конкурентом на рынке видеокарт высокого класса, предлагая отличную производительность в современных играх. Официальная информация об AMD Radeon RX 9070 XT пока отсутствует, но утечки указывают на то, что анонс может состояться уже в ближайшее время.