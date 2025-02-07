GTA 5 была выпущена более десяти лет назад, но до сих пор демонстрирует впечатляющие показатели продаж.

Grand Theft Auto 5 продолжает удивлять своими показателями даже спустя десять лет после выхода. Компания Take-Two Interactive поделилась результатами последнего квартала, согласно которым было продано более пяти миллионов копий культовой игры. Данный показатель демонстрирует устойчивую популярность проекта, выпущенного еще в 2013 году.

На сегодняшний день общее количество проданных копий GTA 5 превысило отметку в 210 миллионов, что делает игру одной из самых успешных в истории. Лишь немногие проекты могут похвастаться такими цифрами, среди которых лидирует Minecraft с более чем 300 миллионами проданных копий. Тем не менее, безусловным лидером остается легендарная Tetris, которая достигла отметки в 500 миллионов проданных экземпляров.

Популярность GTA 5 объясняется не только качественной одиночной кампанией, но и активным развитием многопользовательского режима GTA Online. За прошедшие годы игра получила множество обновлений и дополнений, что позволило ей оставаться актуальной даже спустя десятилетия. Кроме того, GTA Online впоследствии была выделена в самостоятельный продукт, что значительно увеличило её аудиторию.

Take-Two Interactive возлагает большие надежды на следующую часть серии — Grand Theft Auto 6. Разработчики уверены, что новый проект сможет превзойти успех предшественника и стать главным событием игровой индустрии в 2025 году.