Несмотря на отсутствие всех перечисленных видеокарт на складе, вендоры продолжают увеличивать их стоимость, вероятно, стремясь компенсировать убытки и повысить маржинальность при поступлении новых партий графических процессоров.

Специализированный ресурс Videocardz опубликовал материал о том, что производители видеокарт MSI и ASUS без лишнего шума повысили стоимость своих кастомизированных моделей графических адаптеров GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 5080 в собственных интернет-магазинах. Теперь в ассортименте компаний отсутствует продукция с рекомендованными розничными ценами, а новые прайс-листы заметно отличаются от тех, что были установлены ранее.

Так, например, самая бюджетная версия GeForce RTX 5080 от MSI в исполнении VENTUS 3X теперь продается по цене $1139, тогда как еще неделю назад она стоила $999. Что касается модели GeForce RTX 5090 с тем же дизайном, то её цена увеличилась на $380 и составляет сейчас $2379 вместо первоначальных $1999.

Не обошло стороной увеличение цен и премиальные линейки видеокарт. Например, модель RTX 5090 в исполнении SUPRIM LIQUID SOC теперь продается за $2789, что значительно превышает изначально заявленную производителем рекомендованную цену в $2499.

В официальном магазине ASUS ситуация выглядит ещё менее оптимистично. Там цены на RTX 5080 достигают отметки в $1649, а самая дорогая модификация RTX 5090 теперь оценивается в $3409, что, в свою очередь, почти на 70% дороже изначальной рекомендованной цены.

Примечательно, что на текущий момент все указанные модели находятся вне доступности для покупки, так как они распроданы со складов. Тем не менее, вендоры продолжают поднимать цены, возможно, чтобы компенсировать затраты и повысить маржинальность при поступлении новых партий графических процессоров.

Подобные изменения могут существенно повлиять на рынок видеокарт, особенно учитывая растущий спрос на высокопроизводительные решения для игр и работы с графикой.