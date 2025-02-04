В конце февраля текущего года компания AMD планирует провести масштабную пресс-конференцию, на которой будут представлены подробности о графической архитектуре RDNA 4 и новейших 3D-ускорителях серии Radeon RX 9000, созданных на её основе.

Компания AMD пока не спешит делиться подробностями о характеристиках и точных сроках выпуска своих ожидаемых видеокарт Radeon RX 9070 и Radeon RX 9070 XT. Хотя известно, что релиз этих устройств намечен на март текущего года, фанаты и энтузиасты могут рассчитывать на новые данные от производителя уже в ближайшем будущем.

Согласно информации портала Wccftech, ссылающегося на китайские источники, включая издание Benchlife, AMD планирует организовать масштабную пресс-конференцию, посвящённую новой графической архитектуре RDNA 4 и видеокартам серии Radeon RX 9000. Мероприятие запланировано уже на конец февраля текущего года.

В ходе данной презентации компания обещает раскрыть все ключевые параметры, такие как технические характеристики, стоимость и точные даты выхода моделей RX 9070 и RX 9070 XT. Данная информация позволит пользователям лучше понять возможности новинок и сделать осознанный выбор при покупке.

По словам источника, «если всё пойдёт по плану», то конференция состоится в указанные сроки, хотя официальные подтверждения от компании пока отсутствуют.

Ну а нам остаётся только дождаться официальных заявлений от самой компании, чтобы узнать больше о том, какие инновации подготовит AMD для своей новой линейки видеокарт.