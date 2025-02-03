В топ-10 смартфонов 2024 года попали пять моделей iPhone и четыре смартфона Samsung

Аналитическая компания Counterpoint Research опубликовала отчет, в котором представлены десять самых продаваемых смартфонов по итогам 2024 года. Безоговорочным лидером списка стал iPhone 15, второе место занял флагман iPhone 15 Pro Max, а третью позицию уверенно удержала компактная премиальная версия iPhone 15 Pro.

Распределение мест в топ-3 практически не изменилось по сравнению с 2023 годом, когда аналогичные позиции занимали iPhone 14, iPhone 14 Pro Max и iPhone 14 Pro. Тем не менее, в десятке лучших появились и новинки. Так, пятое место занял iPhone 16 Pro Max, восьмое — iPhone 14, а девятое — iPhone 16 Pro.

Однако, помимо продукции Apple, в топ-10 вошли и смартфоны других брендов. Так, на четвертую позицию вырвался Samsung Galaxy A15 5G, что стало неожиданностью для многих экспертов. Его 4G-версия также вошла в список, заняв шестую строку. Еще одним представителем южнокорейской компании в рейтинге стал флагман Samsung Galaxy S24 Ultra, который впервые появился в данном списке, поскольку в 2023 году ни одна из моделей серии Galaxy S не смогла войти в десятку.

Завершает пятерку лидеров бюджетный смартфон Samsung Galaxy A05, который также получил признание пользователей благодаря своей доступности и функциональности. В результате, итоговый рейтинг 2024 года включает пять моделей iPhone и четыре смартфона Samsung, что подчеркивает доминирование этих двух компаний на мировом рынке мобильных устройств.