Геймеры и энтузиасты могут столкнуться с временными задержками в получении новинок, однако NVIDIA обещает приложить все усилия для удовлетворения спроса.

В последние недели на просторах сети достаточно активно обсуждались слухи о возможных трудностях с поставками новейших видеокарт от NVIDIA – GeForce RTX 5090 и RTX 5080. Однако теперь компания официально подтвердила эти опасения, выпустив заявление на своём официальном форуме.

Согласно сообщению компании NVIDIA, повышенный интерес к новым моделям графических карт может привести к их дефициту на начальном этапе продаж. «Ожидаемый высокий спрос на GeForce RTX 5090 и RTX 5080 действительно может создать сложности с их доступностью», — заявили представители компании. Они также добавили, что совместно с партнёрами делают всё возможное, чтобы обеспечить достаточное количество устройств в розничной продаже на старте.

Примечателен и тот факт, что ранее NVIDIA достаточно редко комментировала вопросы доступности своей продукции. По мнению журналистов портала Videocardz, подобный шаг со стороны компании можно рассматривать как подтверждение серьёзных трудностей при запуске этих моделей. Эксперты предполагают, что старт продаж GeForce RTX 5090 и RTX 5080 может стать одним из самых сложных за всю историю производителя.