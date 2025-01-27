Китай готовит свой ответный ход под названием AI Industry Development Action Plan. Планируется, что на развитие инфраструктуры для ИИ будет направлено триллион юаней, что эквивалентно примерно $138 миллиардам.

Буквально на прошлой неделе стало известно, о запуске в США масштабного проекта, известного как Stargate Project, направленного на создание создание инфраструктуры, способствующей развитию искусственного интеллекта и нейросетей. Для реализации данного проекта были выделены огромные средства – около 500 миллиардов долларов США. Основной целью проекта является вывод страны в мировые лидеры в области ИИ.

Теперь появилась информация, что Китай готовит свой ответ на планы США. Проект Поднебесной получил название AI Industry Development Action Plan. На его реализацию выделено триллион юаней, что соответствует примерно 138 миллиардам долларов США. Как и американский проект, китайский нацелен на создание инфраструктуры для развития ИИ.

Важно отметить, что финансирование американского проекта будет осуществляться частными инвесторами, среди которых ведущую роль играет компания OpenAI. В то же время китайская инициатива будет полностью поддерживаться государством. Выделенные средства будут направлены таким технологическим гигантам из КНР, как DeepSeek и Alibaba, а также ByteDance и Baidu.

Оба проекта обещают стать ключевыми факторами в глобальной гонке за лидерство в области искусственного интеллекта.