Результаты тестирования нового поколения видеокарт RTX 50 могут разочаровать некоторых геймеров, рассчитывавших на более значительный скачок производительности.

Традиционный переход на новые поколения графических адаптеров обычно ассоциировался с заметным приростом производительности, особенно в игровых приложениях. Однако с выпуском новой серии RTX 50 от компании NVIDIA некоторые геймеры могут остаться разочарованными.

Недавно специалисты издания Digital Foundry протестировали одну из самых ожидаемых моделей — GeForce RTX 5080, которая входит в новое поколение графических решений от компании NVIDIA. Основной целью тестирования была оценка влияния новой версии технологии DLSS 4 на производительность в игре Cyberpunk 2077. Однако опубликованные результаты дают возможность оценить общую производительность новинки в сравнении с предшественниками.

Энтузиасты портала 3DCenter проанализировали данные тестов и сравнили показатели RTX 5080 с показателями актуального адаптера текущего поколения – RTX 4080. Оказалось, что в большинстве игровых сценариев разрыв между этими картами составляет всего около 20%. Это особенно примечательно, учитывая тот факт, что в новом поколении Blackwell компания NVIDIA сосредоточилась скорее на улучшении текущей архитектуры, чем на разработке кардинально новых технологий.

В режиме с активированной трассировкой лучей Overdrive при разрешении 4K и отключенным DLSS карта RTX 5080 демонстрирует результат в 17,4 FPS, в то время как предыдущая модель RTX 4080 выдает 14,8 FPS. Таким образом, разница между ними составляет 17,8%.

Однако при включении режима DLSS Performance и активации функции генерации кадров разрыв увеличивается до 18,8%. В этом случае RTX 4080 обеспечивает около 80 FPS, тогда как RTX 5080 — 95 FPS.

Данные результаты показывают, что хотя новая серия RTX 50 действительно превосходит предыдущее поколение, но этот прогресс оказался менее значительным, чем ожидали многие пользователи.