Хотя доля «Яндекса» составила всего 3,1%, эта цифра свидетельствует о значительном прогрессе российской компании на международной арене.

Специалисты компании Cloudflare представили отчет, в котором проанализирована ситуация с поисковыми системами в мире. Согласно исследованию, Google продолжает удерживать позицию абсолютного лидера на рынке, обеспечивая 88,5% глобального поискового трафика. Более того, домен google.com признан самым посещаемым сайтом в интернете.

Вторую строчку рейтинга занял российский поисковик «Яндекс», который получил 3,1% мирового поискового трафика. Хотя эта цифра кажется скромной по сравнению с лидером, позиция «Яндекса» заслуживает уважения. Третье место заняла китайская Baidu с долей 2,7%. Далее следуют Bing (2,6%) и DuckDuckGo (0,9%).

Однако в России ситуация кардинально отличается. Здесь «Яндекс» превзошел Google, получив 65,51% поискового трафика в третьем квартале 2024 года. Эти данные подтверждают прочную позицию российской компании на внутреннем рынке.

Кроме того, специалисты Cloudflare зафиксировали рост общего объема интернет-трафика на 17,2% в течение текущего года. Этот тренд свидетельствует о продолжающемся увеличении глобальной цифровой активности.

Несмотря на глобальное доминирование Google, национальные игроки, такие как «Яндекс», успешно конкурируют на локальных рынках, предлагая пользователям уникальные возможности и услуги.