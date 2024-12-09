Дженсен Хуанг активно пользуется различными налоговыми схемами, аналогичными тем, которые применяют такие известные личности, как Стивен Шварцман, Марк Цукерберг, а также руководители компаний Google и Coinbase.

Генеральный директор компании NVIDIA, Дженсен Хуанг, известный своим талантом в управлении бизнесом, оказался мастером финансовых манипуляций. По данным аналитиков, он смог сэкономить около 8 миллиардов долларов за счет использования сложных схем передачи наследства, что позволило его семье минимизировать налоговые выплаты.

Хуанг, чье состояние оценивается в 127 миллиардов долларов, применял различные лазейки в американском налоговом законодательстве, чтобы передать значительную часть своих активов наследникам практически без налогообложения. Согласно законодательству США, такие активы должны облагаться налогом на наследство в размере 40%, однако Хуанг сумел обойти эту норму, используя ряд хитроумных финансовых инструментов.

Исследование, проведенное специалистами The New York Times, подтверждает, что генеральный директор NVIDIA активно пользуется теми же методами оптимизации налогов, что и другие известные миллиардеры, включая Стивена Шварцмана, Марка Цукерберга, а также руководителей компаний Google и Coinbase. Эти стратегии позволяют им существенно сократить свои налоговые обязательства перед государством.

Эксперты отмечают, что подобные действия наносят серьезный ущерб государственному бюджету, лишая его значительных поступлений. В случае с Хуангом речь идет о сумме порядка 8 миллиардов долларов, которую государство могло бы получить в качестве налогов на наследство.

Таким образом, Дженсен Хуанг продемонстрировал не только выдающиеся способности в бизнесе, но и умение находить пути обхода налогового законодательства, став одним из крупнейших «уклонистов» от налогов среди мировых миллиардеров. Эти данные вызывают вопросы о справедливости налоговой системы, когда самые богатые люди планеты находят способы обойти законы и минимизировать свои обязательства перед государством.