Драйвер GeForce Game Ready 566.36 WHQL также улучшает работу технологии NVIDIA DLSS 3 в таких проектах, как Warhammer 40,000: Space Marine 2 и Marvel Rivals.

Компания NVIDIA сообщила о выпуске нового пакета графических драйверов GeForce Game Ready под номером 566.36. Основным нововведением стало включение поддержки долгожданного проекта Indiana Jones and the Great Circle, премьера которого состоится буквально через несколько дней - 9 декабря 2024 года.

Также в данном обновлении было улучшено функционирование технологии NVIDIA DLSS 3, которая теперь работает эффективнее в таких популярных играх, как приключенческий боевик Warhammer 40,000: Space Marine 2 и многопользовательский шутер Marvel Rivals. Благодаря DLSS 3 игроки могут получить более высокую частоту кадров без потери качества изображения.

Кроме этого, в драйвер был включен функционал предварительной поддержки ряда игр с использованием технологий из пакета DLSS, включая такие проекты, как Path of Exile 2 и Delta Force. Это позволит разработчикам этих игр оптимизировать свои продукты для работы с технологией NVIDIA, обеспечивая игрокам максимально комфортный игровой процесс.

Ещё одно важное изменение касается исправления ошибок, которые вызывали сбои в играх Forza Horizon 5 и God of War Ragnarok после обновления драйвера до предыдущей версии 565. Теперь пользователи видеокарт GeForce могут наслаждаться стабильной работой этих проектов без вылетов.

Новый драйвер доступен для скачивания непосредственно с официального сайта NVIDIA по ссылке на источник материала ниже.