Согласно источникам издания, массовое производство ускорителей NVIDIA Blackwell планируется начать в марте 2025 года, и есть вероятность, что их выпуск будет осуществляться за пределами Тайваня.

Тайваньская полупроводниковая компания TSMC рассматривает возможность переноса производства компонентов для видеокарт NVIDIA нового поколения, включая семейство Blackwell, на свой новый завод, расположенный в Аризоне, сообщает Reuters. Массовое производство данных ускорителей планируется начать уже в марте 2025 года. По информации издания, TSMC намерена перевести часть производственных мощностей из Тайваня на территорию Соединенных Штатов.

Источники утверждают, что на новом заводе в Аризоне будут производиться именно компоненты для ускорителей NVIDIA Blackwell. На данный момент ни компания NVIDIA, ни TSMC официально не комментируют эту информацию. Однако ранее сообщалось, что как Apple, так и AMD уже выразили интерес к использованию мощностей американского подразделения TSMC. Вполне вероятно, что NVIDIA также присоединится к этому списку.

Однако стоит отметить, что на текущий момент американский филиал TSMC не обладает всеми необходимыми технологиями для полного цикла производства. В частности, технология упаковки чипов CoWoS, необходимая для создания сложных многослойных структур, всё ещё остаётся прерогативой тайваньского подразделения компании. Поэтому часть производственных процессов, вероятно, останется на Тайване, где имеется соответствующее оборудование.

Несмотря на некоторые сложности с производственным процессом, NVIDIA возлагает большие надежды на ИИ-чипы Blackwell. Компания утверждает, что спрос на данные продукты достаточно высокий. Однако существуют определенные технические трудности: согласно источникам The Information, серверы с данными чипами склонны к перегреву. Из-за этого NVIDIA предупреждает о возможных ограничениях поставок в ближайшие несколько кварталов. Несмотря на это, генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг уверил, что первые поставки Blackwell начнутся уже в текущем квартале.

Хотя планы TSMC по переносу производства в США и выглядят амбициозными, реализация данного проекта потребует времени и дополнительных инвестиций в инфраструктуру американского филиала компании.